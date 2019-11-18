На этой неделе в Саратовскую область придет зима

СЕГОДНЯ 10:29 2019-11-18T10:51:12+03:00

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На этой неделе жителям Саратовской области придется достать из шкафа теплые сапоги, шарфы и пуховики.

- Ожидается начало зимы с переходом среднесуточных температур через 0 градусов. Усиление северного антициклона в ближайшие сутки приведет к понижению температуры на рубеже 19 и 20 числа, — рассказала замруководителя регионального Гидрометцентра Светлана Цветайло.

Сегодня и завтра погода еще будет превышать климатическую норму. Так, сегодняшней ночью будет 0…−5 градусов, а днем от −1 до +4. При начале вторжения холода местами по области пройдут «снежные иглы, зерна, отдельные снежинки», что приведет к ухудшению видимости. А коммунальные течи, которых у нас в регионе достаточно, образуют собой наледь. Это приведет к ухудшению дорожной обстановки из-за технической гололедицы.

В ночь с 19 на 20 числа на улице похолодает до −5…−10 градусов, а днем будет всего лишь −3…−8 градусов. Еще холоднее будет в темное время суток, в четверг столбик термометра опустится до −10…−15 градусов, а 21 ноября горожан ждет −4…−9 градусов мороза.

Последний рабочий день недели встретит горожан небольшим потеплением: рабочий день ожидается при температуре от −3 до −8 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU