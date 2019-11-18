В Балакове мошенница сняла «порчу» с 80-летней женщины вместе с 55,1 тыс. рублей

СЕГОДНЯ 10:17 2019-11-18T10:17:20+03:00

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В Балакове Саратовской области мошенники «сняли порчу» вместе с деньгами с 80-летней местной жительницы.

Как сообщили «КП-Саратов» в полиции Балаковского района, по словам женщины 16 ноября с 12 до 14 часов к ней на улице Минская подошла неизвестная.

- Женщина предложила снять порчу, вошла в доверие и похитила 55,1 тыс. рублей, — сообщили в полиции.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Полиция просит граждан проявлять бдительность. Гражданам рекомендуется поговорить с пожилыми родственниками, чтобы в затруднительной ситуацией они обращались к ним за помощью.

ИСТОЧНИК KP.RU