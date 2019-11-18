Дома в Ленинском районе остались без тепла и горячей воды

СЕГОДНЯ 08:37 2019-11-18T08:37:57+03:00

Изменить размер текста: A A

В Ленинском районе Саратова с утра 18 ноября отключена горячая вода и отопление.

Как сообщили «КП-Саратов» в филиале «Т Плюс», причина — отключение электроэнергии в котельных.

Горячей воды и отопления не будет по адресам:

- 5-я Дачная, 29,

- проспект 50 лет Октября, 110а,

- 5-я Дачная, 33а,

- улица Гвардейская, 42а,

- улица Крылова, 1,

- улица Крылова, 1а,

- улица Крылова, 1Б,

- улица Гвардейская, 29,

- улица Гвардейская, 29а,

- улица Гвардейская, 35,

- улица Гвардейская, 35а,

- улица Гвардейская, 42а,

- улица Гвардейская, 44а,

- улица Гвардейская, 44а,

- улица Гвардейская, 44Б,

- улица Гвардейская, 46,

- улица Хабаровская, 25.

ИСТОЧНИК KP.RU