Дома в Ленинском районе остались без тепла и горячей воды
В Ленинском районе Саратова с утра 18 ноября отключена горячая вода и отопление.
Как сообщили «КП-Саратов» в филиале «Т Плюс», причина — отключение электроэнергии в котельных.
Горячей воды и отопления не будет по адресам:
- 5-я Дачная, 29,
- проспект 50 лет Октября, 110а,
- 5-я Дачная, 33а,
- улица Гвардейская, 42а,
- улица Крылова, 1,
- улица Крылова, 1а,
- улица Крылова, 1Б,
- улица Гвардейская, 29,
- улица Гвардейская, 29а,
- улица Гвардейская, 35,
- улица Гвардейская, 35а,
- улица Гвардейская, 42а,
- улица Гвардейская, 44а,
- улица Гвардейская, 44а,
- улица Гвардейская, 44Б,
- улица Гвардейская, 46,
- улица Хабаровская, 25.
ИСТОЧНИК KP.RU