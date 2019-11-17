С понедельника в Саратовской области закрыта навигация для маломерных судов
Штрафы за нарушение выросли в десять раз
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В Саратовской области завтра, 18 ноября, закрывается навигация для маломерных судов.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона, такой срок установлен распоряжением областного правительства от 5 ноября 2019 года.
ГИМС просит судовладельцев не использовать маломерные суда после закрытия навигации. Владельцам лодочных баз запрещено выпускать суда на акватиорию.
Нарушителей ждет штраф. Причем с июля этого года он вырос в десять раз – с 500 до 5 тыс. рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU