2019-11-17T15:54:35+03:00
Общество

С понедельника в Саратовской области закрыта навигация для маломерных судов

Штрафы за нарушение выросли в десять раз
Екатерина Семенова
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Саратовской области завтра, 18 ноября, закрывается навигация для маломерных судов.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона, такой срок установлен распоряжением областного правительства от 5 ноября 2019 года.

ГИМС просит судовладельцев не использовать маломерные суда после закрытия навигации. Владельцам лодочных баз запрещено выпускать суда на акватиорию.

Нарушителей ждет штраф. Причем с июля этого года он вырос в десять раз – с 500 до 5 тыс. рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24