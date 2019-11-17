С понедельника в Саратовской области закрыта навигация для маломерных судов

СЕГОДНЯ 15:54 2019-11-17T15:54:35+03:00

Штрафы за нарушение выросли в десять раз

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В Саратовской области завтра, 18 ноября, закрывается навигация для маломерных судов.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона, такой срок установлен распоряжением областного правительства от 5 ноября 2019 года.

ГИМС просит судовладельцев не использовать маломерные суда после закрытия навигации. Владельцам лодочных баз запрещено выпускать суда на акватиорию.

Нарушителей ждет штраф. Причем с июля этого года он вырос в десять раз – с 500 до 5 тыс. рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU