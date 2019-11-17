Два района Саратова во воскресенье остались без воды
Опубликованы адреса подвоза цистерн
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В воскресенье, 17 ноября, жители двух районов Саратова остались без воды.
Как сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС», ведутся работы на поврежденных сетях.
Так, до восьми вечера не будет воды в домах по улицам Тархова и Уфимцева.
До полуночи отключена вода в границах улиц Свинцовая – Шелковичная – Рабочая – З-й Свинцовый проезд.
Запланирован подвоз воды по адресам: на Тархова, 29 и на 4-й Рабочий проезд, 3.
ИСТОЧНИК KP.RU