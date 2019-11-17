Два района Саратова во воскресенье остались без воды

СЕГОДНЯ 13:26 2019-11-17T13:26:29+03:00

Изменить размер текста: A A

В воскресенье, 17 ноября, жители двух районов Саратова остались без воды.

Как сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС», ведутся работы на поврежденных сетях.

Так, до восьми вечера не будет воды в домах по улицам Тархова и Уфимцева.

До полуночи отключена вода в границах улиц Свинцовая – Шелковичная – Рабочая – З-й Свинцовый проезд.

Запланирован подвоз воды по адресам: на Тархова, 29 и на 4-й Рабочий проезд, 3.

ИСТОЧНИК KP.RU