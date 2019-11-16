2019-11-16T17:54:49+03:00
Происшествия

На пожаре в частном доме Саратова пострадал мужчина

ЧП произошло в Волжском районе
Дарья Вострикова
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Сегодня, 16 ноября, пожарные выехали на возгорание Волжском районе Саратова.

Как сообщил специальный корреспондент «КП-Саратов», по предварительным данным, полыхает частный дом на 1-м проезде Радищева,1.

В результате ЧП пострадал мужчина, после осмотра врачей он отказался от госпитализации.

На месте работали пожарные, врачи скорой помощи, горгаз, сотрудники полиции.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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