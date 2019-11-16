На пожаре в частном доме Саратова пострадал мужчина
ЧП произошло в Волжском районе
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Сегодня, 16 ноября, пожарные выехали на возгорание Волжском районе Саратова.
Как сообщил специальный корреспондент «КП-Саратов», по предварительным данным, полыхает частный дом на 1-м проезде Радищева,1.
В результате ЧП пострадал мужчина, после осмотра врачей он отказался от госпитализации.
На месте работали пожарные, врачи скорой помощи, горгаз, сотрудники полиции.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
ИСТОЧНИК KP.RU