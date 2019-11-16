Балаковец задолжал своему сыну свыше 28 тыс. рублей

СЕГОДНЯ 16:16 2019-11-16T16:16:49+03:00

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Суд признал 48-летнего жителя Балакова виновным в неуплате алиментов без уважительной причины.

Как рассказали «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области, по решению суда от 20 августа 2018 года мужчина должен был давать деньги на содержание своего сына, который родился в 2006 году.

Однако мужчина неоднократно не давал денег, с мая по август 2019 года у него образовалась очередная задолженность в размере свыше 28 тыс. рублей.

Гражданина обязали провести полгода на исправительных работах и отдавать 5% от своей зарплаты государству.

ИСТОЧНИК KP.RU