2019-11-16T16:16:49+03:00
Происшествия

Балаковец задолжал своему сыну свыше 28 тыс. рублей

Мужчину отправили на исправительные работы
Дарья Вострикова
Поделиться:
Изменить размер текста:

Суд признал 48-летнего жителя Балакова виновным в неуплате алиментов без уважительной причины.

Как рассказали «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области, по решению суда от 20 августа 2018 года мужчина должен был давать деньги на содержание своего сына, который родился в 2006 году.

Однако мужчина неоднократно не давал денег, с мая по август 2019 года у него образовалась очередная задолженность в размере свыше 28 тыс. рублей.

Гражданина обязали провести полгода на исправительных работах и отдавать 5% от своей зарплаты государству.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Следователи проводят проверку после обнаружения в реке тела женщины
Спасатели вытащили мужчину из погреба в поселке Красный Яр
На пожаре в частном доме Саратова пострадал мужчина
Саратовский «Автодор» дома обыграл «Астану»
Под Вольском в Волге всплыло тело женщины
Скончавшийся политик Никита Исаев собирался посетить Саратов
В Балаковском районе утонул рыбак
В Саратове женщина за рулем Volkswagen Polo сбила 12-летнюю девочку
Саратовская спортсменка выиграла первенство России по дзюдо
В Саратове задержали наркомана с коноплей
Николай Панков: Наша земля богата героями
Вячеслав Володин предложил построить каток на набережной
В Энгельсе лже-сотрудник банка выманил у женщины 24 тыс. рублей
В Саратове парень украл и сдал в ломбард чужой телефон
В Саратове пьяный водитель не смог подкупить инспектора ДПС
В Саратове полиция узнала адреса незаконной торговли алкоголем
В Петровском районе мужчина угнал у сельчанина ВАЗ
В Балакове бомж отобрал у женщины сумку