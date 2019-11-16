Николай Панков: Наша земля богата героями

СЕГОДНЯ 12:12 2019-11-16T12:52:39+03:00

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Во время рабочей поездки в Воскресенский район депутат Государственной Думы Николай Панков обсудил с педагогами школы села Синодское вопросы развития патриотического движения и предложил создать благоустроенный парк у сельской школы.

16 ноября исполнилось 78 лет со дня, когда 316-я стрелковая дивизия Героя Советского Союза, генерала Ивана Панфилова отразила нападение вражеских войск у разъезда Дубосеково под Москвой. Синодское – родное село героя этой битвы, политрука Василия Клочкова.

Николай Панков возложил цветы к мемориалу Василия Клочкова и сельчан, погибших на полях сражений. А также к другому памятнику легендарному политруку, расположенному возле сельской школы. К годовщине битвы постамент памятника был обновлен, с такой просьбой учителя обращались к Николаю Панкову во время предыдущей рабочей поездки.

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- В селе есть прекрасный мемориал нашему герою-земляку, который был создан по инициативе спикера Госдумы Вячеслава Володина. Он помог отремонтировать и Дом культуры, рядом с которым расположен мемориал, и сельскую школу, построить новый корпус больницы, многое сделал для села. Для него важно сохранить народную память о войне, воспитать молодёжь настоящими патриотами. Он откликнулся на просьбы жителей восстановить памятники Героям Советского Союза генералу Ивану Панфилову в Петровске, летчику Виктору Талалихину в Тепловке Вольского района. По его инициативе в Энгельсе создаётся мемориальный комплекс памяти героев-авиаторов и памятник летчице Марине Расковой.

Школьники Синодского не остаются в стороне: помогают приводить в порядок территорию памятников, высаживают цветы. И главное, хорошо знают, какой вклад в Победу внесли их односельчане, – отметил Панков.

По словам директора школы Светланы Маховой, в этом году в Синодском состоится уже третья по счету «Клочковская зарница».

- В патриотической игре принимают участие более двухсот школьников из разных районов области. Вчера мы приняли в ряды юных клочковцев еще девять первоклассников. Ребята помогают ветеранам, знают историю не только по учебникам, но и по их рассказам, – сказала она.

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Учителя обсудили с депутатом предложения по развитию патриотического движения в районе к 75-летию Победы. Депутат также предложил создать парк возле школы.

- Давайте вместе решим, что здесь должно быть: аллея, лавочки, цветники. Организуем конкурс среди учеников и внесём их предложения в проект. Чтобы и школьники здесь отдыхали на переменах, и жители любили бывать здесь.

Наша земля богата героями, и ребята растут настоящими патриотами. Они знают историю, встречаются с ветеранами, объединяются с ровесниками из других районов. Хорошо, что есть такие традиции, и память наших героев-земляков жива, – подвел итог встречи Николай Панков.

ИСТОЧНИК KP.RU