В Энгельсе лже-сотрудник банка выманил у женщины 24 тыс. рублей

СЕГОДНЯ 10:49 2019-11-16T10:49:25+03:00

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В отдел полиции с заявлением о мошенничестве обратилась 52-летняя жительница Энгельса.

Как сообщили «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, гражданка рассказала, что ей позвонил неизвестный и представился сотрудником банка.

Мужчина предложил перевести деньги на более защищенный счет, по его рекомендации доверчивая женщина отправила свои 24 тыс. рублей.

Полиция напоминает о том, что данные своих карт лучше держать в секрете и никому не говорить свои данные.

На звонок о блокировке банковской карты, крупном выигрыше или получении компенсации не стоит реагировать сразу, сначала нужно обдумать происходящее.

ИСТОЧНИК KP.RU