В Энгельсе лже-сотрудник банка выманил у женщины 24 тыс. рублей
В отдел полиции с заявлением о мошенничестве обратилась 52-летняя жительница Энгельса.
Как сообщили «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, гражданка рассказала, что ей позвонил неизвестный и представился сотрудником банка.
Мужчина предложил перевести деньги на более защищенный счет, по его рекомендации доверчивая женщина отправила свои 24 тыс. рублей.
Полиция напоминает о том, что данные своих карт лучше держать в секрете и никому не говорить свои данные.
На звонок о блокировке банковской карты, крупном выигрыше или получении компенсации не стоит реагировать сразу, сначала нужно обдумать происходящее.
ИСТОЧНИК KP.RU