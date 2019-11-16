2019-11-16T10:45:06+03:00
Происшествия

В Саратове парень украл и сдал в ломбард чужой телефон

На него завели уголовное дело
Дарья Вострикова
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Полиция Октябрьского района раскрыла кражу у 25-летней жительницы Саратова.

Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, ночью 7 ноября неизвестный унес из ее квартиры на 2-й Силикатной улице телефон марки Xiaomi и 5 тыс. рублей.

Вчера, 15 ноября, предполагаемого вора задержали, им оказался 22-летний безработный парень.

Гражданин признался, что взял чужое и сдал в ломбард, у него изъяли залоговый билет.

На юношу завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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