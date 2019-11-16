В Саратове парень украл и сдал в ломбард чужой телефон
На него завели уголовное дело
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Полиция Октябрьского района раскрыла кражу у 25-летней жительницы Саратова.
Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, ночью 7 ноября неизвестный унес из ее квартиры на 2-й Силикатной улице телефон марки Xiaomi и 5 тыс. рублей.
Вчера, 15 ноября, предполагаемого вора задержали, им оказался 22-летний безработный парень.
Гражданин признался, что взял чужое и сдал в ломбард, у него изъяли залоговый билет.
На юношу завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.
ИСТОЧНИК KP.RU