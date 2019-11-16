В Саратове полиция узнала адреса незаконной торговли алкоголем

СЕГОДНЯ 10:20 2019-11-16T10:22:15+03:00

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В Саратове стражи порядка провели в районах города акцию «Приемная полиции во дворах».

Местные жители назвали места, где нелегально торгуют алкоголем: на Вологодской улице, проспекте 50 лет Октября, Большой Казачьей и других улицах.

Граждане пожаловались на клиентов этих торговых точек, которые шумят по ночам.

За 10 месяцев 2019 года полиция выявила 691 место по незаконной продаже спиртного, на 9% больше, чем в 2018 году, изъято свыше 31 тыс. литров алкоголя.

ИСТОЧНИК KP.RU