В Саратове полиция узнала адреса незаконной торговли алкоголем
О точках сообщили горожане
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В Саратове стражи порядка провели в районах города акцию «Приемная полиции во дворах».
Местные жители назвали места, где нелегально торгуют алкоголем: на Вологодской улице, проспекте 50 лет Октября, Большой Казачьей и других улицах.
Граждане пожаловались на клиентов этих торговых точек, которые шумят по ночам.
За 10 месяцев 2019 года полиция выявила 691 место по незаконной продаже спиртного, на 9% больше, чем в 2018 году, изъято свыше 31 тыс. литров алкоголя.
ИСТОЧНИК KP.RU