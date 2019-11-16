В Саратове подрядчик переделывает плитку на проспекте Кирова

СЕГОДНЯ 08:15 2019-11-16T08:40:20+03:00

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Мэр Саратова Михаил Исаев рассказал бизнесменам, которые работают на проспекте Кирова, о преобразовании этой пешеходной зоны.

Речь идет о шатающейся и выступающей плитке на участке от Вольской улицы до Чапаева, которую подрядчику нужно перекладывать за свой счет.

Работы по проспекту еще не закончены — впереди установка более 150 лавочек, ремонт музыкального фонтана.

Мэр отметил, что реконструкция затянулась из-за проблем с коммуникациями, расположенными под асфальтом.

ИСТОЧНИК KP.RU