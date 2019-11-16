В Саратове инженер избил сторожа и отобрал 2 тыс. рублей
Мужчину задержали
Изменить размер текста:
Полиция Ленинского района раскрыла грабеж у 34-летнего сторожа СНТ, на которого 13 ноября с 18:00 до 20:00 напал неизвестный, избил и отобрал 2 тыс. рублей.
Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, преступление произошло у бара на проспекте 50 лет Октября.
Вчера 15 ноября, предполагаемого злоумышленника задержали, им оказался 40-летний инженер экскаватора, рецидивист.
Мужчина признался, что взял чужое и потратил деньги на себя, в отношении него возбуждено уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU