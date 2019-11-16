В Саратове инженер избил сторожа и отобрал 2 тыс. рублей

СЕГОДНЯ 07:57 2019-11-16T07:57:12+03:00

Изменить размер текста: A A

Полиция Ленинского района раскрыла грабеж у 34-летнего сторожа СНТ, на которого 13 ноября с 18:00 до 20:00 напал неизвестный, избил и отобрал 2 тыс. рублей.

Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, преступление произошло у бара на проспекте 50 лет Октября.

Вчера 15 ноября, предполагаемого злоумышленника задержали, им оказался 40-летний инженер экскаватора, рецидивист.

Мужчина признался, что взял чужое и потратил деньги на себя, в отношении него возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU