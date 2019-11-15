В Саратовской области до конца года будут сданы восемь долгостроев
До конца года в Саратовской области будут сданы восемь долгостроев.
Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», об этом было заявлено на совещании с обманутыми дольщиками, которое традиционно прошло в пятницу, 15 ноября.
При этом три проблемных дома уже введены в эксплуатацию.
Всего в плане на год было 10 домов. Министр строительства и ЖКХ региона Павел Мигачев заявил, что сейчас рассматриваются два дополнительных объекта — один на улице Одесская, там уже идут переговоры с инвестором. Второй — на улице Артельная, 1.
- Есть возможности сдать эти объекты до конца года, — заметил Мигачев.
Также есть два дома, которые сдать не успели. Это ЖСК «Строитель» на Мичурина в Саратове и ЖСК «Возрождение» в Балакове.
По словам главы Саратова Михаила Исаева, дом на Мичурина сдадут в июле 2020 года. Депутат облдумы Леонид Писной, который занимается достройкой дома в Балакове, заявил что два подъезда будут готовы в июле, еще два — в сентябре 2020 года.
ИСТОЧНИК KP.RU