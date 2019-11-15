В Саратовской области до конца года будут сданы восемь долгостроев

СЕГОДНЯ 16:43 2019-11-15T16:43:20+03:00

Могут быть введены в эксплуатацию еще два дома

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До конца года в Саратовской области будут сданы восемь долгостроев.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», об этом было заявлено на совещании с обманутыми дольщиками, которое традиционно прошло в пятницу, 15 ноября.

При этом три проблемных дома уже введены в эксплуатацию.

Всего в плане на год было 10 домов. Министр строительства и ЖКХ региона Павел Мигачев заявил, что сейчас рассматриваются два дополнительных объекта — один на улице Одесская, там уже идут переговоры с инвестором. Второй — на улице Артельная, 1.

- Есть возможности сдать эти объекты до конца года, — заметил Мигачев.

Также есть два дома, которые сдать не успели. Это ЖСК «Строитель» на Мичурина в Саратове и ЖСК «Возрождение» в Балакове.

По словам главы Саратова Михаила Исаева, дом на Мичурина сдадут в июле 2020 года. Депутат облдумы Леонид Писной, который занимается достройкой дома в Балакове, заявил что два подъезда будут готовы в июле, еще два — в сентябре 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU