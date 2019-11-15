Студент саратовского вуза рассказала о семестровом обучении в Словакии

СЕГОДНЯ 16:28 2019-11-15T16:53:23+03:00

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Студент Поволжского института управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС Екатерина Молянова проходит семестровое обучение по программе академической мобильности в Словакии.

Подобная программа доступна благодаря партнёрству ПИУ РАНХиГС с Экономическим университетом г. Братислава (Словакия).

Екатерина Молянова рассказала о жизни и учебе в европейском университете.

- В первые дни в Словакии я бы никогда не подумала, что через некоторое время так втянусь в учебу. Каждый день я на автобусе приезжаю в университет и вместе с остальными студентами бегу на пары. Всего у меня 6 предметов: General English, Business English, Linguistic Characteristics of English Language, British, Americal and Slovak studies, Business Negotiations и Slovak Language. Преподаватели очень хорошо подают свой предмет, их интересно слушать.

Особого внимания заслуживает библиотека Экономического университета, включающая 4 этажа с книгами, компьютерами, есть workspace, отдельное помещение для электронного бронирования.

В общежитии много иностранцев, для меня это тоже языковая практика — вливаясь в эту атмосферу, начинаю думать на английском, в голове появляются иностранные слова, — отметила она.

Изучая образовательные предметы Екатерина успевает еще и познавать культуру страны, ведь подобные программы обмена дают студентам много возможностей для развития.

Отметим, что кроме Экономического университета г. Братислава, студенты Поволжского института управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС имеют возможность ежегодно проходить семестровое обучение в Высшей школе экономики и менеджмента государственного управления в г. Братислава, Высшей школе государственного управления и финансов г. Людвигсбург (Германия) и Высшей технической школе г. Вильдау (Германия). В перспективе — открытие новых направлений и форматов взаимодействия ПИУ РАНХиГС с ведущими университетами зарубежных стран.

ИСТОЧНИК KP.RU