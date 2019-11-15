Проблемный дом ЖСК «Феникс» в Саратове планирут сдать до 1 декабря

СЕГОДНЯ 16:14 2019-11-15T16:15:44+03:00

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В правительстве Саратовской области сегодня, 15 ноября, состоялось очередное совещание с обманутыми дольщиками.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», были рассмотрены проблемные дома, которые должны сдать до конца года.

В доме на Бардина, 1 (ЖСК «Феникс») планируется завершить работы к 1 декабря. Дольщики согласились с докладом мэра Михаила Исаева, что дом будет сдан.

Дом на Майской достраивает компания «Росток-95», подрядчик подтвердил срок сдачи к 25 декабря.

На месте ЖСК «Наумовский» на улице Алексеевской — пустырь, стройка даже не начиналась. Здесь, по словам мэра Исаева, будет целесообразно пойти по пути денежных компенсаций. С этим город планирует справиться до 25-27 декабря.

ИСТОЧНИК KP.RU