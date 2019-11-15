В Саратове прошел день корейской культуры

СЕГОДНЯ 13:46 2019-11-15T14:57:38+03:00

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В Саратове отметили день корейской культуры.

Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, мероприятия начались с интерактивной программы в фойе, которое было разделено на несколько функциональных зон.

Провели традиционные корейские народные игры и творческие мастер-классы, викторины и конкурсы с призами. Также была расположена тематическая фотозона для памятного фото с участниками, облаченными в уникальную традиционную одежду корейцев. Отдельной площадкой проходило выступление уличных танцев.

В рамках праздничного концерта звучали классические произведения, народная музыка, старинные и современные корейские песни, K-Pop Cover Dance традиционные танцы, K-Pop Cover Vocal, корейские барабаны и другие творческие выступления.

Концерт закончился флешмобом.

ИСТОЧНИК KP.RU