Балаковец проведет год в колонии за изготовление микса
При себе он хранил почти 300 граммов
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Суд признал 35-летнего балаковца виновным в незаконном приобретении без цели сбыта и хранении наркотиков.
Как рассказали «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области, днем 14 мая мужчина изготовил 306,07 грамма смеси с гашишным маслом, будучи в квартире одного из домов на улице Ленина.
Почти 300 граммов наркотиков он носил с собой, а остальное оставил дома.
В тот же день гражданина задержали, после чего изъяли у него дозу.
Гражданин проведет год в исправительной колонии общего режима.
ИСТОЧНИК KP.RU