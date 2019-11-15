Балаковец проведет год в колонии за изготовление микса

СЕГОДНЯ 13:45 2019-11-15T14:40:45+03:00

При себе он хранил почти 300 граммов

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Суд признал 35-летнего балаковца виновным в незаконном приобретении без цели сбыта и хранении наркотиков.

Как рассказали «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области, днем 14 мая мужчина изготовил 306,07 грамма смеси с гашишным маслом, будучи в квартире одного из домов на улице Ленина.

Почти 300 граммов наркотиков он носил с собой, а остальное оставил дома.

В тот же день гражданина задержали, после чего изъяли у него дозу.

Гражданин проведет год в исправительной колонии общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU