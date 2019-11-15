2019-11-15T14:34:20+03:00
Общество

Саратовские спортсмены взяли медали всероссийских соревнований по ушу

Состязания прошли в Москве
Дарья Вострикова
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С 10 по 14 ноября в Москве прошли всероссийские соревнования по ушу.

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве молодежной политики и спорта Саратовской области, в состязаниях приняли участие более 400 спортсменов из 24 регионов Российской Федерации.

Так, саратовские спортсмены завоевали медали различного достоинства: Дмитрий Вашкевич занял первые места в дисциплинах наньцюань и синъицюань, Сабрина Бабаян заняла места в дисциплинах чанцюань и шаолингунь, Богдан Бабаян взял серебро в дисциплине бацзицюань, Вадим Солоницин стал вторым в дисциплине шаолиньгунь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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