В Саратовской области несовершеннолетние стали совершать меньше преступлений
Показатель изменился на 25,3%
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В Саратовской области несовершеннолетние стали совершать на 25,3% меньше преступлений — с 454 до 339.
Как рассказали «КП-Саратов» в прокуратуре региона, больше всего дети нарушают закон в Энгельсе (69 преступлений), Балакове (30), а также в Ленинском (20) и Заводском (22) районах Саратова.
В основном ребята совершают кражи — 211, грабежи — 32, на территории области также зарегистрировано одно умышленное убийство.
ИСТОЧНИК KP.RU