В Саратовской области несовершеннолетние стали совершать меньше преступлений

СЕГОДНЯ 13:22 2019-11-15T14:30:41+03:00

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В Саратовской области несовершеннолетние стали совершать на 25,3% меньше преступлений — с 454 до 339.

Как рассказали «КП-Саратов» в прокуратуре региона, больше всего дети нарушают закон в Энгельсе (69 преступлений), Балакове (30), а также в Ленинском (20) и Заводском (22) районах Саратова.

В основном ребята совершают кражи — 211, грабежи — 32, на территории области также зарегистрировано одно умышленное убийство.

ИСТОЧНИК KP.RU