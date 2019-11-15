Под Саратовом сельского главу оштрафовали за небезопасные площадки

СЕГОДНЯ 13:06 2019-11-15T13:06:52+03:00

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Прокуратура Саратовского района выявила нарушения соблюдения органом местного самоуправления законодательства, регламентирующего устройство и содержание детских площадок.

Как рассказали «КП-Саратов» в надзорном ведомстве, там нет табличек с правилами пользования и ограничения для детей, номерами экстренных служб, ударопоглощающих покрытий, никто не контролирует техническое оборудование места.

Глава администрации Соколовского МО отдал 10 тыс. рублей за эти нарушения, устранение которых контролируется прокуратурой.

ИСТОЧНИК KP.RU