В Саратове пройдут сельскохозяйственные ярмарки с презентациями районов
Будут работать несколько площадок
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В субботу, 16 ноября, в Саратове пройдут сельскохозяйственные ярмарки «выходного дня».
Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, они состоятся на Театральной площади, сельхозрынке в поселке Юбилейный, «ТК на Топольчанской», рынке «Комсомольский» и пересечении улиц Пензенская и Томская.
На площадке в центре города состоится презентация Александрово-Гайского, Аткарского, Дергачевского, Калининского муниципальных районов области с концертной программой.
Все желающие могут приобрести мясо, муку, яйцо, крупы и другие продукты местных производителей с 8:00 до 16:00.
ИСТОЧНИК KP.RU