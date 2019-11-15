В Саратове пройдут сельскохозяйственные ярмарки с презентациями районов

СЕГОДНЯ 13:01 2019-11-15T14:11:25+03:00

Будут работать несколько площадок

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В субботу, 16 ноября, в Саратове пройдут сельскохозяйственные ярмарки «выходного дня».

Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, они состоятся на Театральной площади, сельхозрынке в поселке Юбилейный, «ТК на Топольчанской», рынке «Комсомольский» и пересечении улиц Пензенская и Томская.

На площадке в центре города состоится презентация Александрово-Гайского, Аткарского, Дергачевского, Калининского муниципальных районов области с концертной программой.

Все желающие могут приобрести мясо, муку, яйцо, крупы и другие продукты местных производителей с 8:00 до 16:00.

ИСТОЧНИК KP.RU