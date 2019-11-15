2019-11-15T14:01:47+03:00
Происшествия

В Саратове мужчина с ножом ограбил магазин

Его добычей стала 1 тыс. рублей
Дарья Вострикова
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В отдел полиции Волжского района обратился 21-летний саратовец и рассказал, что в магазин на Октябрьской улице зашел неизвестный и, угрожая ножом, забрал 1 тыс. рублей.

Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, 14 ноября выяснилось, что к преступлению причастен 35-летний рецидивист, который сейчас находится в СИЗО.

Мужчина признался, что потратил чужие деньги на себя, на него завели уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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