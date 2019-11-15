В Саратове институт стекла задолжал своим работникам свыше 10 млн рублей
Своих денег недополучили 478 человек
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Прокуратура Ленинского района выявила нарушения при соблюдении трудового законодательства.
Как рассказали «КП-Саратов» в надзорном ведомстве, 478 работников АО «Саратовский институт стекла» недополучили свыше 10,1 млн рублей за период с августа по первую половину сентября 2019 года.
Генерального директора организации обязали выплатить штраф в размере 10 тыс. рублей, его предупредили о недопустимости дальнейшего нарушения трудового законодательства.
ИСТОЧНИК KP.RU