2019-11-15T13:59:41+03:00
Происшествия

В Саратове институт стекла задолжал своим работникам свыше 10 млн рублей

Своих денег недополучили 478 человек
Дарья Вострикова
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Прокуратура Ленинского района выявила нарушения при соблюдении трудового законодательства.

Как рассказали «КП-Саратов» в надзорном ведомстве, 478 работников АО «Саратовский институт стекла» недополучили свыше 10,1 млн рублей за период с августа по первую половину сентября 2019 года.

Генерального директора организации обязали выплатить штраф в размере 10 тыс. рублей, его предупредили о недопустимости дальнейшего нарушения трудового законодательства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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