В Саратовской области два дня будут ловить нетрезвых водителей

СЕГОДНЯ 12:46 2019-11-15T13:49:54+03:00

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Вечером и ночью 15 и 17 ноября в Саратове, Энгельсском, Вольском, Пугачевском, Аркадакском и Петровском районе будут выявлять нетрезвых водителей.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном УГИБДД, за десять месяцев в регионе произошло 377 аварий по вине пьяной езды граждан, в которых погибли 62 человека, а 553 — получили травмы.

Граждан призывают быть аккуратными на дорогах и не создавать угрозу себе и другим.

ИСТОЧНИК KP.RU