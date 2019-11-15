В Саратовской области два дня будут ловить нетрезвых водителей
Мероприятия пройдут в пяти районах региона
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Вечером и ночью 15 и 17 ноября в Саратове, Энгельсском, Вольском, Пугачевском, Аркадакском и Петровском районе будут выявлять нетрезвых водителей.
Как рассказали «КП-Саратов» в областном УГИБДД, за десять месяцев в регионе произошло 377 аварий по вине пьяной езды граждан, в которых погибли 62 человека, а 553 — получили травмы.
Граждан призывают быть аккуратными на дорогах и не создавать угрозу себе и другим.
ИСТОЧНИК KP.RU