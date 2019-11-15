В Саратове прошел III Городской форум общественных инициатив

СЕГОДНЯ 12:27 2019-11-15T12:27:21+03:00

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14 ноября в зале заседаний Саратовской областной Думы состоялся III Городской форум общественных инициатив. В мероприятии приняли участие депутаты Саратовской городской и областной Дум, участники конкурса социальных и инфраструктурных проектов муниципального образования «Город Саратов», Почетные граждане Саратова, представители регионального правительства, администрации МО «Город Саратов», Ассоциации «Совет муниципальных образований Саратовской области», городской Общественной палаты и других общественных объединений, вузов, учреждений общего и среднего профессионального образования города, представители муниципальных образований Саратовской области, а также города Пензы.

В рамках форума были презентованы 13 проектов, признанных лучшими по итогам конкурса социальных и инфраструктурных проектов муниципального образования «Город Саратов».

Председатель Саратовской городской Думы Виктор Малетин поблагодарил участников мероприятия за их активность, неравнодушие к решению существующих проблем, и пожелал им успешной работы.

Студенты Поволжского института управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС Артем Газарян и Иван Веселый заняли первое место конкурса в номинации «Город» с проектом «Купеческий дворик».

Проект «Купеческий дворик» — креативное пространство, где будет воссоздана атмосфера купеческой усадьбы XIX-XX веков: растения, элементы благоустройства и антураж.

Цель проекта — получение комплексных знаний и практических навыков по воссозданию и благоустройству придомовых территорий. Жители города получают на время реализации проекта культурно-просветительскую программу, а после завершения - новое благоустроенное пространство для культурного досуга.

Опытом успешной реализации инициатив жителей и поддержки общественных формирований поделился заместитель главы г. Пензы, депутат Пензенской городской Думы Иван Краснов. Подобные конкурсы гражданских инициатив проводятся у них более 5 лет. За это время было подано 268 заявок, из них 148 стали победителями и многие были реализованы – обустроены придомовые территории, автостоянки, детские площадки.

ИСТОЧНИК KP.RU