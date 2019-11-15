В Саратовской области лихач оплатил штрафы после запрета продавать Mercedes
В Саратовской области, в Базарно-Карабулакском и Балтайском районных отделах судебных приставов, смогли взыскать с лихача оплату по штрафам.
- Мужчина должен был заплатить 110 тыс. рублей, но не собирался этого делать. В отношении него было возбуждено 80 исполнительных производств, — сообщили «КП-Саратов» в УФССП по региону.
Чтобы взыскать с должника деньги, приставы вынесли запрет на совершение регистрационных действий в отношении Mercedes.
После того, как неплательщик решил перерегистрировать иномарку, но потерпел неудачу, он все же оплатил свои многотысячные штрафы.
ИСТОЧНИК KP.RU