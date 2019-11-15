В Саратовской области лихач оплатил штрафы после запрета продавать Mercedes

СЕГОДНЯ 12:19 2019-11-15T12:19:18+03:00

После этого он пытался перерегистрировать иномарку, но потерпел крах

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В Саратовской области, в Базарно-Карабулакском и Балтайском районных отделах судебных приставов, смогли взыскать с лихача оплату по штрафам.

- Мужчина должен был заплатить 110 тыс. рублей, но не собирался этого делать. В отношении него было возбуждено 80 исполнительных производств, — сообщили «КП-Саратов» в УФССП по региону.

Чтобы взыскать с должника деньги, приставы вынесли запрет на совершение регистрационных действий в отношении Mercedes.

После того, как неплательщик решил перерегистрировать иномарку, но потерпел неудачу, он все же оплатил свои многотысячные штрафы.

ИСТОЧНИК KP.RU