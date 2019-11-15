2019-11-15T12:34:45+03:00
Происшествия

В Саратове за тонировку остановили 273 автомобиля

Все водители предпочли устранить нарушения на месте
Дарья Вострикова
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С 11 по 14 ноября Госавтоинспекция Саратова выявляла водителей, которые ездят на слишком тонированных машинах.

Как рассказали «КП-Саратов» в городском УГИБДД, поймали 273 нарушителей. Все, кроме одного человека, предпочли устранить нарушения на месте.

Напомним, что за такое правонарушение грозит штраф в размере 500 рублей.

Водителям напоминают, что закрытые стекла могут стать причиной аварий: сбитых ночью пешеходов и столкновений при перестроении машин. Граждан призвали не подвергать опасности себя и окружающих.

ИСТОЧНИК KP.RU

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