В Саратове за тонировку остановили 273 автомобиля
Все водители предпочли устранить нарушения на месте
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С 11 по 14 ноября Госавтоинспекция Саратова выявляла водителей, которые ездят на слишком тонированных машинах.
Как рассказали «КП-Саратов» в городском УГИБДД, поймали 273 нарушителей. Все, кроме одного человека, предпочли устранить нарушения на месте.
Напомним, что за такое правонарушение грозит штраф в размере 500 рублей.
Водителям напоминают, что закрытые стекла могут стать причиной аварий: сбитых ночью пешеходов и столкновений при перестроении машин. Граждан призвали не подвергать опасности себя и окружающих.
ИСТОЧНИК KP.RU