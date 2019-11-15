2019-11-15T10:22:45+03:00
Происшествия

За попытку дать денег сотруднику колонии в Пугачеве мужчина попал на семь лет «строгача»

Он отправил через знакомого 9 тыс. рублей, чтобы ему принесли телефон
Ольга Симонова
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В Пугачевском районе Саратовской области осудили 31-летнего мужчину. Его признали виновным в покушении на дачу взятки.

- В июле 2019 года осужденный в одной из колоний Пугачева попросил у сотрудника учреждения пронести ему телефон за деньги. Он пообещал перевести на банковскую карту 9 тыс. рублей, 3 тыс. из которых тюремщик должен был потратить на покупку мобильника, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР по региону.

Знакомый злоумышленника перевел средства в период с 20 по 23 июля, однако сотрудник колонии принять их отказался.

Вину в попытке дать взятку осужденный признал. Ему сложили назначенные сроки и отправили на семь лет и один месяц в колонию строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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