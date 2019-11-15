Саратов получил еще 44 единицы новой снегоуборочной техники

СЕГОДНЯ 10:20 2019-11-15T10:57:43+03:00

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На Театральной площади Саратова сегодня, 15 ноября, вновь состоялась презентация и вручение городу новой снегоуборочной техники.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», муниципалитет получил десять комбинированных машин с распределителем реагентов на базе шасси «КамАЗ». Кроме того, четыре подметально-уборочных машины, которые могут использоваться как летом, так и зимой. Еще 12 самосвалов грузоподъемностью 20 тонн, два бульдозера, восемь навесных снегоуборочных роторов, один кран-манипулятор и семь вышек.

Ключи от техники вручили губернатор Валерий Радаев и глава Саратова Михаил Исаев.

Радаев отметил, что материальная база Саратова укрепляется.

- Вся эта сила должна с первого дня быть задействована в период форс-мажора. Мэр и главы районов должны сделать все условия, чтобы и механизаторов хватало. Мы не для того пошли на миллиардные затраты, чтобы повторить проблемы, которые были раньше. Настроение наших жителей зависит от вас теперь, — обратился глава региона к рабочим муниципальных предприятий по уборке города.

По словам главы Саратова Михаила Исаева, коммунальщики обещали не подвести. Он подчеркнул, что в прошлый раз технику для города покупали в 2012 году. Теперь же в общей сложности поступило уже почти 200 новых машин за два года.

Губернатор попросил, чтобы техника проехала и показала, как может убирать мусор, особенно его интересовала работа автоматизированных вышек-подъемников, высотой 25 метров.

Тракторы, грейдеры и «КамАЗы» быстро укатили, с вышкой вышла заминка. Однако потом водители справились с новой техникой, и журналистам, и губернатору работу вышки все-таки продемонстрировали. Автомобиль оборудован кабиной на целую бригаду с отопителем внутри.

ИСТОЧНИК KP.RU