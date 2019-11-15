2019-11-15T10:52:27+03:00
Общество

Саратовцы увидели тактильную карту Санкт-Петербурга

Проходит передвижная выставка
Дарья Вострикова
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Студенты факультета психолого-педагогического и специального образования СГУ имени Н. Г. Чернышевского познакомились с передвижной тактильной выставкой «Зримый Петербург», узнали о способах изготовления экспонатов для выставки — это 3D-моделирование, прототипирование, создание тактильных рукодельных книг, тактильно-графических иллюстраций.

Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, гости мероприятия увидели рельефную тактильную карту Санкт-Петербурга с представленными на ней упрощенными моделями достопримечательностей города. Карта помогает составить представление об историческом центре Санкт-Петербурга.

Кроме того, присутствующие попробовали себя в роли тифлокомментаторов и прокомментировали картины известных художников так, чтобы незрячему человеку было понятно, что изображено на картине, с учетом требований тифлокомментариев к картинам.

Также саратовцы увидели картины незрячих художников.

ИСТОЧНИК KP.RU

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