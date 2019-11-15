2019-11-15T10:49:53+03:00
Происшествия

В Калининске рецидивист унес из магазина семь банок икры горбуши

На него завели уголовное дело
Дарья Вострикова
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Полиция Калининского района раскрыла кражу семи банок консервов икры горбуши из местного магазина.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, 22 марта в 17:40 неизвестный совершил это преступление, причинив ущерб на сумму почти 3 тыс. рублей.

Предполагаемого злоумышленника задержали, им оказался 34-летний рецидивист, на которого завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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