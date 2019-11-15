В Калининске рецидивист унес из магазина семь банок икры горбуши
На него завели уголовное дело
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Полиция Калининского района раскрыла кражу семи банок консервов икры горбуши из местного магазина.
Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, 22 марта в 17:40 неизвестный совершил это преступление, причинив ущерб на сумму почти 3 тыс. рублей.
Предполагаемого злоумышленника задержали, им оказался 34-летний рецидивист, на которого завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.
ИСТОЧНИК KP.RU