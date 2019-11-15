В Саратове пройдет День правовой помощи детям

СЕГОДНЯ 09:58 2019-11-15T10:48:14+03:00

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В Саратовской области 20 ноября пройдет День правовой помощи детям.

Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, запланирована программа мероприятий консультационного и просветительского характера, направленные на защиту прав и интересов детей, опеки, попечительства и детско-родительских отношений.

Будут работать пункты бесплатных юридических консультаций, пройдут мероприятия, направленные на формирование правовой грамотности и закрепление знаний несовершеннолетних об основных правах и обязанностях ребенка.

Также всех желающих ждут горячие телефонные линии, лекции, круглые столы, мастер-классы, тренинги, конкурсы рисунков, стенгазет, информационных буклетов, викторины, беседы, дискуссии, библиотечные выставки, деловые игры и другие мероприятия.

ИСТОЧНИК KP.RU