2019-11-15T10:48:14+03:00
Общество

В Саратове пройдет День правовой помощи детям

Мероприятия состоятся 20 ноября
Дарья Вострикова
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Саратовской области 20 ноября пройдет День правовой помощи детям.

Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, запланирована программа мероприятий консультационного и просветительского характера, направленные на защиту прав и интересов детей, опеки, попечительства и детско-родительских отношений.

Будут работать пункты бесплатных юридических консультаций, пройдут мероприятия, направленные на формирование правовой грамотности и закрепление знаний несовершеннолетних об основных правах и обязанностях ребенка.

Также всех желающих ждут горячие телефонные линии, лекции, круглые столы, мастер-классы, тренинги, конкурсы рисунков, стенгазет, информационных буклетов, викторины, беседы, дискуссии, библиотечные выставки, деловые игры и другие мероприятия.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24