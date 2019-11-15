В Саратове наркоман украл у собутыльника телефон
Вырученные деньги он потратил на себя
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Полиция Ленинского района Саратова раскрыла кражу у 30-летнего мужчины.
Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, в ночь с 3 на 4 ноября он в компании 25-летнего приятеля пил спиртное в комнате на 2-й Прокатной улице.
После застолья гость украл телефон Honor 7a стоимостью почти 7 тыс. рублей и сдал в его в ломбард за 2,5 тыс. рублей.
Вырученные деньги мужчина потратил на себя. На него завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.
ИСТОЧНИК KP.RU