Певица из Саратова выиграла международный конкурс
Победители борются за 100 тыс. рублей
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Солистка народного коллектива «Саратовская Полония» Анна Перегудова стала победителем Международного фестиваля-конкурса «Волга в сердце впадает в мое!», завоевав Гран-при в номинации «Сольный академический вокал».
Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, состязание прошло в областном центре народного творчества Руслановой.
Победители конкурса ждет финал в Самаре, который пройдет со 2 по 5 апреля 2020 года, а призом для лучшего из лучших станет 100 тыс. рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU