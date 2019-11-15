Певица из Саратова выиграла международный конкурс

СЕГОДНЯ 09:45 2019-11-15T09:50:35+03:00

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Солистка народного коллектива «Саратовская Полония» Анна Перегудова стала победителем Международного фестиваля-конкурса «Волга в сердце впадает в мое!», завоевав Гран-при в номинации «Сольный академический вокал».

Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, состязание прошло в областном центре народного творчества Руслановой.

Победители конкурса ждет финал в Самаре, который пройдет со 2 по 5 апреля 2020 года, а призом для лучшего из лучших станет 100 тыс. рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU