Отключено отопление в Заводском районе

СЕГОДНЯ 09:41 2019-11-15T09:46:18+03:00

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С 11 часов утра сегодня, 15 ноября, в Заводском районе Саратова будет отключено отопление.

Как сообщили «КП-Саратов» в филиале «Т Плюс», запланированы ремонтные работы на теплотрассе от ТЭЦ-1 по Орджоникидзе, 11.

- Во время плановой проверки на трубопроводе был выявлен проблемный участок. При максимальных нагрузках в зимнее время он может быть поврежден, что приведет к изливу горячей воды, — пояснили энергетики.

В течение дня, ориентировочно до 23 часов, там будут идти работы, соответственно, на это время подача теплоресурса прекратится.

Публикуем полный список адресов, которые остались без теплоснабжения:

ул. Орджоникидзе, 12 Б ул. Орджоникидзе, 11 ул. Усиевича, 7 ул. Огородная, 118/126 ул. Киевский тупик ул. Огородная, 87 В ул. Усиевича, 33 А ул. Усиевича, 31 А ул. Усиевича, 35 А ул. Огородная, 128/130 ул. Орджоникидзе, 11а ул. Орджоникидзе, 8 А ул. Киевский проезд, 3 ул. Ново-Астраханское шоссе, 65 ул. Огородная, 91 ул. Орджоникидзе, 18 ул. 5 Нагорный проезд, 3 ул. Орджоникидзе, 12 В ул. Орджоникидзе, 6а ул. Орджоникидзе, 8 ул. Орджоникидзе, 12 ул. Орджоникидзе, 12а ул. Орджоникидзе, 14 ул. Орджоникидзе, 20 ул. Орджоникидзе, 16 Ростовский проезд, 2 ул. Ново-Астраханская, 38 ул. Ново-Астраханская, 40 ул. Ново-Астраханская, 28 ул. Ново-Астраханская, 34 ул. Ново-Астраханская, 36 ул. Огородная, 111 ул. Огородная, 78/90 ул. Ростовская, 7 ул. Ново-Астраханское шоссе, 59 ул. Ново-Астраханское шоссе, 55 ул. Ново-Астраханское шоссе, 59а ул. Ново-Астраханское шоссе, 63 ул. Ново-Астраханское шоссе, 65 ул. Ново-Астраханское шоссе, 67 ул. 4 Нагорный проезд, 21б ул. Орджоникидзе, 12 Б ул. Огородная, 91 ул. 1 Прессовый проезд, 3 А ул. 7 Нагорная, 22/28 ул. 7 Нагорная, 8 ул. 7 Нагорная, 10 ул. 5 Нагорный проезд, 7/15 ул. 1 Пионерская, 61/67 ул. 1-я Пионерская, 69/75 ул. 1 Пионерская, 77/81 ул. Ростовский проезд, 9/15 ул. Ростовский проезд, 10 ул. Ново-Астраханское шоссе, 61 ул. Ново-Астраханское шоссе, 65 ул. Огородная, 89 ул. Огородная, 76/78б ул. Огородная, 90/100 ул. Огородная, 83 ул. 7 Нагорная, 6 ул. Ново-Астраханская, 30 ул. 7 Нагорная, 12 ул. Усиевича, 17/1 ул. Огородная, 87а ул. Огородная, 87б ул. 7 Нагорная, 4 ул. Огородная, 93; 95 ул. Огородная, 97; 99 ул. 7 Нагорная, 17 ул. Пролетарская, 8 ул. 2 Пионерская, 30/36 ул. Ново-Астраханская, 61/67 ул. Огородная, 36/42 4 Нагорный проезд, 8 5 Нагорный проезд, 8/12 ул. 1 Пионерская, 28А ул. 1 Пионерская, 30 ул. 1 Пионерская, 36/44 ул. Ново-Астраханская, 45/53

ИСТОЧНИК KP.RU