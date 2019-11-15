2019-11-15T09:39:00+03:00
Происшествия

В Ртищеве женщина угнала из сарая мопед знакомого и сожгла его

В отношении дамы возбудили уголовное дело
Ольга Симонова
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В Ртищевском районе Саратовской области полиция вчера, 14 ноября, возбудила уголовное дело в отношении 54-летней пироманки.

- Жительница Ртищева угнала в ночь на 6 октября из сарая дома по улице Юбилейная села Шило-Голицино мопед Alpha RX ZS-50A своего 46-летнего знакомого, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона.

После этого она сожгла двухколесный транспорт.

В отношении дамы возбуждены два уголовных дела — за угон и поджог. Ей выписана подписка о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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