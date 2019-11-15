В Ртищеве женщина угнала из сарая мопед знакомого и сожгла его
В отношении дамы возбудили уголовное дело
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В Ртищевском районе Саратовской области полиция вчера, 14 ноября, возбудила уголовное дело в отношении 54-летней пироманки.
- Жительница Ртищева угнала в ночь на 6 октября из сарая дома по улице Юбилейная села Шило-Голицино мопед Alpha RX ZS-50A своего 46-летнего знакомого, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона.
После этого она сожгла двухколесный транспорт.
В отношении дамы возбуждены два уголовных дела — за угон и поджог. Ей выписана подписка о невыезде.
ИСТОЧНИК KP.RU