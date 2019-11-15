В Саратове рецидивист украл из машины телефон

СЕГОДНЯ 09:24 2019-11-15T09:24:23+03:00

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Полиция Заводского района раскрыла кражу телефона Samsung из машины Hyundai Solaris.

Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, 1 сентября с 8:30 до 9:30 неизвестный унес гаджет стоимостью 8 тыс. рублей.

Вчера, 14 ноября, предполагаемого преступника задержали, им оказался 28-летний рецидивист, который во всем признался, при обыске у него изъяли телефон.

На мужчину завели уголовное дело, после чего отпустили под подписку о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU