В Саратове рецидивист украл из машины телефон
Сумма ущерба составила 8 тыс. рублей
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Полиция Заводского района раскрыла кражу телефона Samsung из машины Hyundai Solaris.
Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, 1 сентября с 8:30 до 9:30 неизвестный унес гаджет стоимостью 8 тыс. рублей.
Вчера, 14 ноября, предполагаемого преступника задержали, им оказался 28-летний рецидивист, который во всем признался, при обыске у него изъяли телефон.
На мужчину завели уголовное дело, после чего отпустили под подписку о невыезде.
ИСТОЧНИК KP.RU