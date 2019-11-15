СЕГОДНЯ 08:51 2019-11-15T08:53:51+03:00

В Саратове полиция гоняла с заброшек несовершеннолетних ребят.

Всего в Саратове находится 120 опасных объектов

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В Саратове полиция провела рейд по заброшенным стройкам. Целью стало выявление на них несовершеннолетних.

Так, правоохранители застали на заброшке в Октябрьском районе мальчиков. Доступ к этому недострою периодически закрывают, но сейчас туда может пройти любой желающий. Жильцы соседних домов обращаются в полицию.

- Реагируем, выезжаем, но к нашему приезду, как правило, несовершеннолетних на месте уже не оказывается, — отметила начальник ПДН УМВД РФ по Саратову Елена Кузьмина.

Если полиция находит кого-то на месте, то проводит с ребятами и их родителями профилактическую беседу.

Также рейд прошел в заброшке на Перспективной улице. Местные жители говорят, что периодически видят здесь бегающих по этажам подростков, вызывают полицию и сами выгоняют.

Пойманных в доме детей предупредили об асоциальных личностях, которые могут тут обитать и навредить ребятам.

Всего в Саратове находится 120 опасных объектов. Письма с просьбами принять меры к ним направлены полицией в надзорные ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU