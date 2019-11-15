В Саратове срываются аукционы на приобретение жилья для расселения ветхих домов

СЕГОДНЯ 08:49 2019-11-15T09:03:37+03:00

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Глава Саратова Михаил Исаев прокомментировал вынесенное ему прокуратурой предостережение о возможном срыве программы переселения граждан из аварийного жилья.

Михаил Исаев напомнил, что первый этап программы завершается 31 декабря 2020 года. Запланировано расселение 27 домов, что позволит улучшить жилищные условия 850 граждан.

- В августе были объявлены десять электронных аукционов на приобретение жилых помещений, но не поступило ни одной заявки, вследствие чего аукционы признаны несостоявшимися. В октябре ситуация практически повторилась: из 14 объявленных аукционов не состоялась половина, — объяснил ситуацию мэр.

Он отметил, что в Саратове не хватает домов высокой степени готовности, где бы имелись подходящие квартиры.

Для исправления ситуации вносятся изменения в нормативные акты, которые бы позволили заключать долгосрочные контракты. Также будет спроектирован дом на 162 квартиры.

ИСТОЧНИК KP.RU