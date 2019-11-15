Радаев дал Бусаргину поручение контролировать противопожарную безопасность

СЕГОДНЯ 08:20 2019-11-15T08:20:56+03:00

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Губернатор Саратовской области Валерий Радаев дал поручения в связи с ростом рисков пожарной опасности.

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе главы региона, риск увеличивается в связи с началом отопительного сезона. Особенно это касается частного сектора.

- Нужно больше внимания уделить профилактической работе всем службам: оперативным, надзорным, правоохранительным, социальным. Дополнительные мероприятия необходимо провести муниципальному руководству, вплоть до поселенческого уровня. Важно использовать все возможные формы коммуникаций с населением для напоминания о мерах безопасности. Но особая ответственность, конечно, у родителей за благополучие и жизнь детей. Все эти подходы должны быть системными и на постоянном контроле, — заявил Радаев.

Зампреду правительства Роману Бусаргину дано соответствующее поручение.

ИСТОЧНИК KP.RU