Убийцу соседа в Балакове отправили в колонию на восемь лет
В Балакове Саратовской области местного жителя признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, что повлекло смерть потерпевшего.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, 50-летний мужчина убил соседа во время совместной пьянки.
Днем 27 марта трое соседей распивали алкоголь в квартире одного из них. Между 50 и 62-летним мужчинами вспыхнула ссора, и более молодой пять раз ударил противника кулаком по голове.
Несмотря на то, что потерпевший упал, двое собутыльников продолжили застолье. Утром хозяин квартиры понял, что потерпевший не пришел в сознание. Вместе со злоумышленником они вынесли тело на лестничную клетку и оставили. Пострадавшего обнаружили соседи, вызвали медиков, но он скончался 10 июня.
В суде злоумышленник раскаялся. Его отправили в колонию строгого режима на восемь лет.
ИСТОЧНИК KP.RU