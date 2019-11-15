Убийцу соседа в Балакове отправили в колонию на восемь лет

СЕГОДНЯ 07:54 2019-11-15T08:14:40+03:00

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В Балакове Саратовской области местного жителя признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, что повлекло смерть потерпевшего.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, 50-летний мужчина убил соседа во время совместной пьянки.

Днем 27 марта трое соседей распивали алкоголь в квартире одного из них. Между 50 и 62-летним мужчинами вспыхнула ссора, и более молодой пять раз ударил противника кулаком по голове.

Несмотря на то, что потерпевший упал, двое собутыльников продолжили застолье. Утром хозяин квартиры понял, что потерпевший не пришел в сознание. Вместе со злоумышленником они вынесли тело на лестничную клетку и оставили. Пострадавшего обнаружили соседи, вызвали медиков, но он скончался 10 июня.

В суде злоумышленник раскаялся. Его отправили в колонию строгого режима на восемь лет.

ИСТОЧНИК KP.RU