Саратов дополнительно получит 18 машин «скорой помощи»

14 Нояб. 21:00 2019-11-14T21:02:19+03:00

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Спикер Государственной думы России Вячеслав Володин сообщил, что найдены средства на приобретение машин «скорой помощи» для Саратова.

Об этом сообщает паблик сторонников Вячеслава Володина volodin.saratov в соцсети Instagram.

- Дорогие друзья, после того, как удалось решить вопрос обеспечения «скорыми» автомобилями ряда районов, было много обращений. Мы обсудили все их и постарались найти выход с тем, чтобы область получила дополнительные средства для закупки автомобилей «скорой помощи». Этот вопрос сейчас решен. Мы его только что обсудили с губернатором Саратовской области. Средства на эти цели найдены, что нам позволяет приобрести дополнительно 18 автомобилей «скорой помощи» - «Газелей» класса «Б». Эти автомобили пойдут на обеспечение подстанций города Саратова. Саратов имеет износ техники огромный: 70% автомобилей «скорой помощи» выработали свой ресурс. Восемь будут направлены на подстанцию Заводского района, шесть – Ленинского района и четыре – Кировского района. Да, это не закрывает всю потребность. Мы постараемся этот вопрос решить в начале следующего года, если сама область не сможет этого сделать, – рассказал Володин.

ИСТОЧНИК KP.RU