Припаркованный ВАЗ мешает ликвидировать аварию на Антонова

СЕГОДНЯ 19:12 2019-11-14T19:12:25+03:00

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В Саратове сотрудники ООО «КВС» не могут начать ремонтные работы из-за припаркованного авто.

Как сообщили «КП-Саратов» на предприятии, рабочим мешает припаркованный автомобиль.

ВАЗ-2114 с госномером А 132 ХВ 76 стоит на месте повреждения, на пересечении улиц Антонова и Лебедева-Кумача.

- Просим всех, кто обладает информацией о владельце транспортного средства, сообщить об этом в диспетчерскую службу предприятия по номеру (8452) 24-65-24, – обратились коммунальщики к саратовцам.

ИСТОЧНИК KP.RU