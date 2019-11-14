Припаркованный ВАЗ мешает ликвидировать аварию на Антонова
Машина стоит на месте порыва водовода
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В Саратове сотрудники ООО «КВС» не могут начать ремонтные работы из-за припаркованного авто.
Как сообщили «КП-Саратов» на предприятии, рабочим мешает припаркованный автомобиль.
ВАЗ-2114 с госномером А 132 ХВ 76 стоит на месте повреждения, на пересечении улиц Антонова и Лебедева-Кумача.
- Просим всех, кто обладает информацией о владельце транспортного средства, сообщить об этом в диспетчерскую службу предприятия по номеру (8452) 24-65-24, – обратились коммунальщики к саратовцам.
ИСТОЧНИК KP.RU