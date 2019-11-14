В Саратове поменяют автобусные маршруты

СЕГОДНЯ 16:35 2019-11-14T16:47:09+03:00

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В администрации Саратова сегодня, 14 ноября, на заседании комиссии по промышленности, транспорту, связи и ЖКХ обсуждали новую транспортную схему движения.

В документ должны входить оптимизированные маршруты общественного транспорта, а также новая организация дорожного движения — новые места для светофоров, изменения направления движения на некоторых улицах Саратова и другое. Его должны были презентовать 1 ноября.

Глава комитета дорожного хозяйства мэрии Геннадий Свиридов рассказал, что схема готова, экспертам предстоит ее рассмотреть. На разработку потратили 42 млн рублей.

Также отмечается, что схему возвращали в конце 2018 года на доработку, так как подрядная организация ошиблась. Если бы документ вступил в работу, то это бы еще больше затруднило движение, а не оптимизировало его.

Замглавы комитета Сергей Кузнецов также отметил на заседании, что в схеме будут и новые автобусные маршруты, в том числе по Московской улице. На ней же уберутся некоторые старые маршруты, учтут и общественный транспорт энгельсского направления.

ИСТОЧНИК KP.RU