Студенты Саратовской области провели первый фестиваль студотрядов правопорядка

СЕГОДНЯ 16:18 2019-11-14T16:38:19+03:00

Были выбраны победители в пяти номинациях

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В Саратовской области прошел первый областной фестиваль студенческих отрядов правопорядка.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона, мероприятие прошло на базе Дворца культуры «Россия».

В приветственном слове начальник полиции области Николай Трифонов отметил важность подобных мероприятий, которые объединяют молодежь. Также участников фестиваля поприветствовал член Координационного совета при ГУ МВД России по Саратовской области, начальник управления по взаимодействию с правоохранительными органами и противодействию коррупции правительства Саратовской области Илья Овчинников.

Фестиваль начался с показательного выступления бойцов специального подразделения «Гром».

Участие в фестивале приняли девять команд из вузов и ссузов Саратова, Балашова, Балакова, Пугачева, Дергачей и Аткарска. Ребята состязались в творческих конкурсах, в игре КВН, а также представили лучшие тематические буклеты и инсталляции. Для болельщиков был организован конкурс на лучший плакат группы поддержки.

По решению жюри лучшими названы:

- в номинации «Лучшая инсталляция на тему «Идеальный боец студенческого отряда правопорядка» — студенческий отряд правовой направленности «Право» Пугачева;

- в номинации «Лучший буклет отряда правопорядка» — студенческий отряд охраны правопорядка СГМУ имени В. И. Разумовского;

- в танцевальном конкурсе «Лучшее исполнение бального танца» — студенческий отряд правоохранительной направленности «Патриот» Балакова;

- в игре КВН «С юмором по жизни» в конкурсе «Приветствие команд» и «Разминка» — Студенческий отряд охраны правопорядка «Юрист» СГЮА;

- в конкурсе болельщиков «Лучший плакат группы поддержки» — студенческий отряд охраны правопорядка на базе Балашовского медицинского колледжа;

Грамоты и ценные подарки победителям вручил врио заместителя начальника ГУ МВД России по Саратовской области полковник внутренней службы Владимир Никулин.

ИСТОЧНИК KP.RU