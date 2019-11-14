Саратовских военных кормили некачественной крупой

СЕГОДНЯ 15:55 2019-11-14T16:06:22+03:00

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Россельхознадзор по Саратовской области выявил партию некачественных круп.

Как сообщили «КП-Саратов» в ведомстве, проверки проводились в учреждениях и воинских частях города.

Оказалось, что на упаковках нет маркировки, неверно указаны сроки годности, нет сведений об условиях хранения.

Всего было исследовано 74 пробы общей массой 11,8 тонны. Установлено, что десять партий суммарным весом 3 тонны не соответствовали стандартам.

Крупа была изъята и уничтожена.

ИСТОЧНИК KP.RU