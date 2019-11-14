В Энгельсе мужчину поймали на краже сумки
Суд признал 33-летнего жителя Энгельса виновным в покушении на грабеж и мелкое хищение.
Как рассказали «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области, 16 августа не позднее 16:40 гражданин взял с вешалки мужскую сумку стоимостью свыше 1,5 тыс. рублей, отсоединил противокражный магнит и положил товар к себе.
На выходе вора сдала сигнализация, а убежать не дали сотрудники магазина и охранники.
Также в 17:12 мужчина положил к себе в одежду семь вертикальных латунных цилиндров на общую сумму 787 рублей и попытался уйти, однако его задержали.
Гражданина обязали провести десять месяцев в колонии-поселении.
ИСТОЧНИК KP.RU