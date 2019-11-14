Возбуждено уголовное дело о гибели двух детей на пожаре в Турках

СЕГОДНЯ 14:36 2019-11-14T15:51:33+03:00

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В Саратовской области следователи возбудили уголовное дело по факту гибели двух детей на пожаре.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, дело возбуждено по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».

Предварительно установлено, что вечером 13 ноября в частном доме в Турках сожители распивали алкоголь. Ночью начался пожар, и дети разбудили мужчину.

Пока тот выбивал окно, четырех и пятилетний дети убежали и спрятались. Мужчина вытолкнул в окно сожительницу, а сам принялся искать мальчиков. Но ему не удалось их спасти. После тела детей были найдены под кроватью.

По итогам проверки, которая поможет установить причины трагедии, будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU