2019-11-14T13:41:03+03:00
Происшествия

В Саратове рецидивист украл из подъезда светильники и провода

Мужчина во всем признался
Дарья Вострикова
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Полиция поселка Солнечный раскрыла кражу проводов и светильников из подъезда на улице Блинова.

Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, в конце августа неизвестный унес имущество на сумму 15 тыс. рублей.

Вчера, 13 ноября, предполагаемого вора задержали, им оказался 30-летний рецидивист, который во всем признался.

На мужчину завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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