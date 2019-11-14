В Саратове рецидивист украл из подъезда светильники и провода

СЕГОДНЯ 13:27 2019-11-14T13:41:03+03:00

Мужчина во всем признался

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Полиция поселка Солнечный раскрыла кражу проводов и светильников из подъезда на улице Блинова.

Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, в конце августа неизвестный унес имущество на сумму 15 тыс. рублей.

Вчера, 13 ноября, предполагаемого вора задержали, им оказался 30-летний рецидивист, который во всем признался.

На мужчину завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU